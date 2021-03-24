ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч отбора ЧМ-2022.

В рамках отбора к чемпионату мира-2022 сборная Финляндии дома сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2).

Все голы были забиты во втором тайме. Пьянич не сумел реализовать пенальти, но все же забил гол на добивании, 0:1. Но на 58-й Пукки счет сравнял, а на 77-й и вовсе вывел вперед Финляндию. Однако боснийцы все же сумели счет сравнять. Автор гола — Стеванович.

Финляндия — Босния и Герцеговина 2:2

Голы: Пукки, 58, 77 — Пьянич, 55, Стеванович, 84

Финляндия: Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович, Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.

Предупреждения: Камара, Шюллер.