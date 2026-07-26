Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Іспанії різко відреагував на спробу помічника головного тренера Аргентини виправдати свою поведінку під час масової сутички після фіналу чемпіонату світу.

Пристрасті після фіналу чемпіонату світу між збірними Іспанії та Аргентини не вщухають. Півзахисник Барселони та іспанської національної команди Дані Ольмо публічно відмовився приймати вибачення від асистента головного тренера аргентинців Роберто Аяли за інцидент, що стався на полі після фінального свистка.

На телевізійних повторах було чітко видно, як Аяла з силою підняв руки до шиї іспанського футболіста. У своєму коментарі для видання Diari de Terrassa Дані Ольмо не став стримувати емоцій та звинуватив опонента у нещирості:

"Хтось, хто каже, що йому шкода, але виправдовує удар тим, що це була відповідь на коментар, точно не шкодує, бо він бреше. Я нічого йому не сказав, тому йому не потрібно вибачатися. Нас справді визначає не помилка, а мужність визнати її зі смиренням, чесністю та гідністю", — заявив чемпіон світу.

Ольмо також наголосив на важливості прикладу, який футболісти подають підростаючому поколінню, зазначивши, що гравці несуть величезну відповідальність перед вболівальниками та дітьми, які дивляться матчі. Слова іспанця стали відповіддю на публічну заяву аргентинського фахівця.

Напередодні в ефірі радіостанції Valencia Capital Radio Аяла вибачився за свою поведінку, але заперечив факт акцентованого удару:

"Звичайно, мені шкода. З огляду на моє становище, я не можу дозволити, щоб почуття чи щось інше впливало на мої дії. Це був радше поштовх, ніж щось інше, це не був удар, як вони це видають. Це була реакція на щось, що він сказав, але це все. Якщо я його побачу, я, звичайно, особисто перед ним вибачуся.", — наголосив тренер

Поведінка представників збірної Аргентини після поразки (0:1) у фіналі 19 липня вже викликала хвилю обурення у футбольній спільноті. Окрім сутички між Аялою та Ольмо, у бійку з іспанськими гравцями вступали й інші члени команди та тренерського штабу, зокрема півзахисник Леандро Паредес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФІФА виправдала Паредеса: аргентинцю скасували червону картку за бійку у фіналі ЧС-2026.