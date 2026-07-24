Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Уболівальники звинувачують головного арбітра Славко Вінчіча в корупції та вимагають від ФІФА розслідування.

Прихильники збірної Аргентини відмовляються миритися з поразкою своєї національної команди у фіналі чемпіонату світу 2026 року. Після мінімального програшу збірній Іспанії із рахунком 0:1 у мережі стартувала масова кампанія з вимогою скасувати результати вирішального поєдинку.

Ініціаторкою протестного руху стала аргентинська вболівальниця Хісела Санчес. Вона зареєструвала відповідну петицію на платформі Change.org. Як повідомляє видання АВС, лише за перший день, 22 липня, ідею переграти фінальний матч підтримали понад 50 тисяч осіб.

Санчес переконана, що поразка Аргентини стала наслідком упередженої та корумпованої роботи головного рефері матчу — словенця Славко Вінчіча. Авторка петиції звертається до ФІФА з вимогою ретельно проаналізувати дії судді, який, за її твердженням, явно був підкуплений.

Вона також закликає фанатів долучитися до справи, аби відновити справедливість "не лише для Аргентини, але й для всього світу футболу". Попри активність і обурення вболівальників, подібні петиції мають суто декларативний характер, тому шанси на реальне перегравання фіналу фактично дорівнюють нулю.

Цікаво, що раніше футбольна спільнота вже організовувала масштабні онлайн-кампанії, але вони були спрямовані безпосередньо проти аргентинців. Петиція з вимогою дискваліфікувати Ліонеля Мессі та його команду з ЧС-2026 через нібито постійну допомогу з боку арбітрів і несправедливий вихід до фіналу зібрала астрономічну кількість голосів — 23,3 мільйона підписів.