Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Іспанії ще до старту турніру пообіцяв зробити тату із зображенням головного тренера, якщо команда стане чемпіоном світу.

Марк Кукурелья дотримався своєї обіцянки після перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2026 року. Ще перед початком турніру захисник заявив, що в разі завоювання титулу наб’є татуювання із зображенням головного тренера збірної. Тоді багато хто сприйняв ці слова як жарт, однак футболіст не відмовився від своїх намірів.

Іспанія здобула омріяний трофей, перемігши у недільному фіналі збірну Аргентини з рахунком 1:0. Кукурелья виконав обіцянку та зробив відповідне татуювання, увічнивши один із найважливіших моментів своєї кар’єри.

Протягом усього чемпіонату захисник був одним із ключових футболістів команди, допомігши Іспанії вдруге в історії здобути титул чемпіона світу. Також нагадаємо, що Реал офіційно оголосив про підписання Марка Кукурельї 15 червня. Лівий захисник перейшов із Челсі та уклав контракт до літа 2032 року. У сезоні-2025/26 Кукурелья провів 50 матчів у складі лондонського клубу в усіх турнірах, забив один м’яч і віддав чотири результативні передачі.