Захисник збірної Іспанії ще до старту турніру пообіцяв зробити тату із зображенням головного тренера, якщо команда стане чемпіоном світу.
Луїс де ла Фуенте, інстаграм Марка Кукурельї
28 липня 2026, 18:51
Марк Кукурелья дотримався своєї обіцянки після перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2026 року. Ще перед початком турніру захисник заявив, що в разі завоювання титулу наб’є татуювання із зображенням головного тренера збірної. Тоді багато хто сприйняв ці слова як жарт, однак футболіст не відмовився від своїх намірів.
Іспанія здобула омріяний трофей, перемігши у недільному фіналі збірну Аргентини з рахунком 1:0. Кукурелья виконав обіцянку та зробив відповідне татуювання, увічнивши один із найважливіших моментів своєї кар’єри.
Протягом усього чемпіонату захисник був одним із ключових футболістів команди, допомігши Іспанії вдруге в історії здобути титул чемпіона світу. Також нагадаємо, що Реал офіційно оголосив про підписання Марка Кукурельї 15 червня. Лівий захисник перейшов із Челсі та уклав контракт до літа 2032 року. У сезоні-2025/26 Кукурелья провів 50 матчів у складі лондонського клубу в усіх турнірах, забив один м’яч і віддав чотири результативні передачі.