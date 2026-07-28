Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фантастичний удар Сідні Лопеша Кабрала у ворота Аргентини підкорив вболівальників, а зворушливе святкування на трибунах стало одним із найяскравіших моментів турнір

У понеділок збірна Кабо-Верде вкотре вписала своє ім'я в історію Чемпіонату світу. Гравець національної команди Сідні Лопеш Кабрал став переможцем відкритого глядацького голосування за звання автора найкращого голу турніру.

Визначним моментом для африканської команди, яка здійснила по-справжньому зірковий дебют на турнірі, став феноменальний закручений удар Лопеша Кабрала у дальній верхній кут воріт збірної Аргентини. Цей гол дозволив зрівняти рахунок (2:2) у додатковий час надзвичайно напруженого матчу 1/16 фіналу, що проходив у Маямі-Гарденс.

Хоча тодішні чинні чемпіони аргентинці зрештою вирвали перемогу з рахунком 3:2, яскрава гра Кабо-Верде залишила незабутнє враження.

Загалом на Мундіалі було забито 308 голів. ФІФА склала короткий список із 12 найкращих взяттів воріт для публічного голосування, яке офіційно завершилося в понеділок. У фінальному рейтингу шедевр Лопеша Кабрала випередив інших гідних претендентів: Витончений удар Ельдора Шомуродова (Узбекистан) у матчі проти Конго. Потужний постріл Вілсона Ісідора (Гаїті) у ворота Марокко.

Святкування голу Сідні також увійде в історію чемпіонатів світу. Одразу після забитого м'яча футболіст вирвався з обіймів партнерів по команді та кинувся на трибуни, щоб розділити цей момент із найріднішими — дівчиною та матір'ю.

"Перед грою я сказав мамі та дівчині, що якщо забʼю гол, то побіжу до них. Коли я прибіг туди, то побачив, як мама плаче. Вона навіть не зрозуміла, що я поруч. Усі були зайняті тим, щоб доглядати за нею, бо вона знепритомніла, коли я забив", — поділився гравець.

Загалом виступ збірної Кабо-Верде став однією з головних несподіванок світової першості. Скромна команда нав'язала серйозну конкуренцію обом фіналістам турніру. Окрім гідного опору Аргентині, вони змогли приголомшити майбутнього чемпіона — збірну Іспанії.

Завдяки видатній грі голкіпера Возіньї, африканська збірна відстояла нульову нічию (0:0) у матчі проти Фурії Рохи, довівши свій високий клас на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше було опубліковано символічну збірну чемпіонату світу-2026.