Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гравцям та тренерам загрожують тривалі дискваліфікації за сутички з іспанцями, а Аргентинській футбольній асоціації доведеться відповідати за цілий спектр жорстких порушень — від дискримінації до політичних маніфестацій.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розпочала офіційні дисциплінарні провадження щодо збірної Аргентини за підсумками Чемпіонату світу 2026 року. Тижневе розслідування хаосу, що виник після фінального матчу на стадіоні МетЛайф у Нью-Джерсі, призвело до відкриття справ як проти окремих представників команди, так і проти всієї федерації.

Найсерйозніші персональні справи відкриті проти півзахисника Леандро Паредеса, захисника Науеля Моліни та помічника головного тренера Роберто Аяли. Їх звинувачують у фізичних сутичках на полі з футболістами іспанської збірної — Гаві, Родрі та Дані Ольмо.

Якщо їхню провину буде доведено, представникам аргентинської команди загрожують тривалі дискваліфікації. Відповідно до Дисциплінарного кодексу ФІФА, обвинуваченим наразі надано час для пояснення своєї позиції перед ухваленням остаточного рішення.

Крім того, окремі провадження за ймовірну неспортивну поведінку відкриті проти аргентинця Тьяго Алмади та іспанця Гаві.

Особливий акцент ФІФА зробила на системних порушеннях з боку самої федерації. Дисциплінарний комітет розпочав перелік справ проти AFA через інциденти, зафіксовані під час кількох матчів турніру. Збірну Аргентини звинувачують у порушенні одразу кількох критичних статей Дисциплінарного кодексу:

Використання спорту для політичних маніфестацій (Стаття 13, п. 2с): Після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі гравці розгорнули і залишили на полі банер із написом Las Malvinas son Argentinas (Мальвінські острови — аргентинські). Це прямий політичний натяк на Фолклендські острови, які контролюються Великою Британією.

Неправомірна поведінка команди (Стаття 14, п. 5): Збірній закидають регулярні запізнення на початок матчів та системне недотримання офіційних протоколів.

Дискримінація та расистські образи (Стаття 15): AFA розслідують через дискримінаційні скандування та неприйнятні жести з боку команди та її вболівальників.

Порушення порядку та безпеки (Стаття 17): Були зафіксовані випадки кидання глядачами сторонніх предметів на поле та демонстрації неналежних повідомлень.

"Дисциплінарний комітет ФІФА відкрив провадження у світлі дискримінаційних скандувань, запізнення початку матчів, недотримання протоколів безпеки та демонстрації неналежних повідомлень у зв'язку з кількома матчами збірної Аргентини", — йдеться в офіційній заяві організації.

Нагадаємо, що 12 липня у фіналі турніру Аргентина поступилася збірній Іспанії з рахунком 0:1 (гол забив Ферран Торрес у додатковий час). Через цю поразку команда Ліонеля Скалоні втратила шанс стати першим з часів Бразилії 1962 року колективом, який виграв би два Чемпіонати світу поспіль.