Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Колумбійська федерація футболу продовжила угоду з 60-річним аргентинським фахівцем.

Виконавчий комітет Колумбійської федерації футболу після зустрічі в Боготі офіційно підтвердив продовження контракту з головним тренером національної збірної Нестором Лоренсо. Тривалість нової угоди наразі не розголошується.

Нагадаємо, що 60-річний аргентинець був початково найнятий у 2022 році за чотирирічним контрактом.

Під керівництвом Лоренсо збірна Колумбії провела потужний турнір, очоливши свою групу. На груповому етапі команда здобула перемоги над Узбекистаном (3:1) та Демократичною Республікою Конго (1:0). Також зіграла внічию з Португалією (0:0).

У 1/16 фіналу колумбійці мінімально здолали Гану з рахунком 1:0. Однак у 1/8 фіналу їхня мрія обірвалася у протистоянні зі Швейцарією. Після 120 хвилин напруженої безгольової гри Колумбія поступилася у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:4.

Загалом за час роботи Нестора збірна Колумбії має чудову статистику: 31 перемога, 12 нічиїх та лише 8 поразок (різниця м'ячів — 96 забитих проти 44 пропущених).

Розмірковуючи про виступ команди на мундіалі, наставник високо оцінив гру своїх підопічних у захисті, але не приховував розчарування від вильоту:

"Пенальті проти Швейцарії стали найболючішим моментом, бо наша мрія про чемпіонат світу закінчилася. Команда брала ініціативу в кожному матчі; ми грали з амбітним, атакувальним настроєм. Ми створили більше гольових моментів, ніж будь-який суперник, з яким ми зустрічалися.

Зараз час перезарядитися та продовжити розвиток цього проєкту. Ми продовжуватимемо будувати сильнішу національну команду, зберігаючи наш атакувальний стиль та переслідуючи чіткі цілі" — наголосив Нестор Лоренсо.

Колумбія повернеться на футбольне поле вже у вересневому міжнародному вікні. Наступний суперник команди визначиться згодом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дефо несподівано покинув Вокінг лише через 116 днів після призначення.