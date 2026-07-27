Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент ФІФА відкинув звинувачення щодо логістичних провалів, політичного втручання та скандалів на турнірі, закликавши опонентів припинити сіяти ненависть.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із емоційним зверненням до критиків організації Чемпіонату світу 2026 року, який проходить у США, Мексиці та Канаді. У своєму пості в Instagram, розрахованому на 8 мільйонів підписників організації, функціонер порадив незадоволеним відкласти ручки та екрани і натомість звернути увагу на позитивні емоції від турніру.

"Тим, хто витрачає свій час та енергію на ненависть до нас, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб поміркувати, помедитувати, помолитися або переглянути футбольний матч і по-справжньому спостерігати за обличчями, очима, емоціями", — написав Інфантіно у своїй публікації.

Він назвав поточний мундіаль «найвеличнішою подією на землі», яка, за його словами, пройшла зі 100% безпекою та захистом, приносячи лише радість та щастя. Попри оптимістичні заяви Інфантіно про те, що турнір об'єднав світ, а участь збірної Ірану в США пройшла без інцидентів, факти свідчать про інше.

Головний тренер іранців Амір Галеной раніше відкрито назвав свою команду найбільш утиснутою на турнірі. Іранська делегація зіткнулася із серйозними затримками віз, а ключовим членам штабу взагалі відмовили у в'їзді. Аналогічні проблеми, пов'язані із заборонами адміністрації Дональда Трампа, торкнулися вболівальників із Гаїті, Сенегалу та Кот-д'Івуару.

Збірна Ірану була змушена перенести свою тренувальну базу з Аризони до Мексики та зіткнулася з жорсткими обмеженнями на пересування між містами США під час групового етапу.

Сомалійському судді Омару Артану анулювали одноразову візу США попри наявність дипломатичного паспорта через нібито зв'язки з терористичними організаціями. Також ФІФА скасувала дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна після прямого лобіювання з боку президента США.

УЄФА назвала цей крок безпрецедентним та невиправданим, перетином червоної межі, а Федерація футболу Норвегії готує офіційну скаргу до комітету з етики ФІФА. (Зі 191 червоної картки на турнірі лише один гравець уникнув покарання).

Інфантіно підкреслив, що на турнірі не було жодного насильства проте ФІФА наразі веде низку розслідувань. Серед них — сутички за участю гравців і персоналу Аргентини та Іспанії після фіналу, расистські образи на адресу американського інфлюенсера iShowSpeed, а також арешти вболівальників (зокрема, після півфіналу Англія — Аргентина в Атланті).

Окреме обурення правозахисників викликала присутність на стадіонах співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE).

Реакція Джанні Інфантіно, який відмовився від традиційних пресконференцій по ходу турніру на користь публікацій у соцмережах, демонструє його абсолютну впевненість у власних позиціях напередодні виборів наступного року. Він продовжує акцентувати увагу на рекордних продажах квитків та масштабах проведеного заходу попри геополітичну напругу.

Однак експерти зазначають, що зневажливе ставлення до критиків та таврування їх як «ненависників» створює враження відірваності ФІФА від реальності.

Ігнорування об'єктивних проблем — від політичного тиску та екологічних наслідків найдовшого в історії турніру до безпрецедентних витрат уболівальників і перерв на 27-хвилинні шоу — лише посилює відчуття того, що керівний орган світового футболу не здатен адекватно сприймати законну критику.