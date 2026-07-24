Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник італійського Сассуоло двічі за ніч суттєво перевищив швидкість. Під час другої зупинки поліція зафіксувала позитивний результат тесту на наркотики.

У Сіднеї розгортається скандал навколо 22-річного півзахисника збірної Австралії Крістіана Вольпато. За інформацією поліції штату Новий Південний Уельс, футболіст нібито провалив тест на кокаїн після того, як його двічі за одну ніч зупинили за грубе порушення правил дорожнього руху.

Інцидент стався в четвер увечері на мосту Анзак. Згідно з поліцейськими звітами, події розгорталися так:

23:05 за місцевим часом: Поліція вперше зупинила BMW Coupe Вольпато. Футболіст рухався зі швидкістю 86–94 км/год на ділянці, де діє обмеження у 60 км/год. Дорожній тест на алкоголь виявився негативним.

Через дві години: Гравця знову зупинили в тій самій зоні. Цього разу швидкість його авто сягала 109 км/год. Саме під час цієї зупинки дорожній тест на наркотики показав попередній позитивний результат на кокаїн.

Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила, що футболіст отримав попередження за перевищення швидкості. Крім того, його міжнародні водійські права були тимчасово позбавлені чинності на території штату. Правоохоронці також взяли вторинний зразок ротової рідини для більш детального лабораторного аналізу, розслідування триває.

Федерація футболу Австралії швидко відреагувала на ситуацію: "Ми звʼязалися з гравцем і продовжуємо стежити за ситуацією й підтримувати гравця протягом усього цього процесу".

Профспілка гравців також запевнила, що їй відомо про інцидент і вона надасть футболісту необхідну підтримку. Тим часом журналісти BBC Sport звернулися за офіційним коментарем безпосередньо до італійського Сассуоло.

Крістіан Вольпато виступає за Сассуоло з 2023 року, провівши 24 матчі в чемпіонаті (минулого сезону клуб посів 11-е місце). На міжнародному рівні він представляв юнацькі збірні Італії, проте в травні змінив футбольне громадянство. Вольпато був включений до заявки збірної Австралії на ЧС-2026, де зіграв у трьох матчах і допоміг команді дійти до 1/16 фіналу (поразка 2:4 від Єгипту в серії пенальті).