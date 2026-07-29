Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Почеттіно близький до продовження контракту зі збірною США

Аргентинський фахівець може залишитися на посаді головного тренера американської збірної до чемпіонату світу 2030 року.

Почеттіно, gettyimages

Маурісіо Почеттіно близький до підписання нового контракту зі збірною США. Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.



За інформацією джерела, 53-річний аргентинський тренер перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продовження співпраці з Федерацією футболу США. Очікується, що нова угода дозволить Почеттіно залишатися на чолі USMNT щонайменше до чемпіонату світу 2030 року.



Аргентинець очолив збірну США після роботи в Тоттенгемі, ПСЖ та Челсі й наразі продовжує будувати команду з прицілом на великі міжнародні турніри.