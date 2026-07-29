Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу
29 липня 2026, 18:23
Почеттіно близький до продовження контракту зі збірною США
Аргентинський фахівець може залишитися на посаді головного тренера американської збірної до чемпіонату світу 2030 року.
Почеттіно, gettyimages
29 липня 2026, 18:23
Маурісіо Почеттіно близький до підписання нового контракту зі збірною США. Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, 53-річний аргентинський тренер перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продовження співпраці з Федерацією футболу США. Очікується, що нова угода дозволить Почеттіно залишатися на чолі USMNT щонайменше до чемпіонату світу 2030 року.
Аргентинець очолив збірну США після роботи в Тоттенгемі, ПСЖ та Челсі й наразі продовжує будувати команду з прицілом на великі міжнародні турніри.