Словенський рефері поставив крапку у професійній діяльності після роботи на головному матчі чемпіонату світу.
Вінчич, getty images
27 липня 2026, 10:32
Словенський арбітр Славко Вінчич завершив суддівську кар'єру. Про це офіційно повідомив Футбольний союз Словенії.
Останнім матчем у професійній діяльності 46-річного рефері став фінал чемпіонату світу-2026, у якому збірна Іспанії в додатковий час мінімально переграла Аргентину з рахунком 1:0.
У вирішальному поєдинку мундіалю Вінчич вилучив аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса, показавши йому другу жовту картку. Крім того, після перегляду VAR він скасував гол Іспанії через порушення правил з боку Мікеля Меріно проти Ніколаса Отаменді. Загалом на чемпіонаті світу словенець відпрацював чотири матчі.
Вінчич отримав статус арбітра ФІФА у 2010 році та працював на низці найпрестижніших міжнародних фіналів. У 2022 році він судив фінал Ліги Європи між Айнтрахтом і Рейнджерс, а у 2024-му обслуговував фінал Ліги чемпіонів, у якому Реал переміг Боруссію Дортмунд.