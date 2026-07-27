Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Словенський рефері поставив крапку у професійній діяльності після роботи на головному матчі чемпіонату світу.

Словенський арбітр Славко Вінчич завершив суддівську кар'єру. Про це офіційно повідомив Футбольний союз Словенії.

Останнім матчем у професійній діяльності 46-річного рефері став фінал чемпіонату світу-2026, у якому збірна Іспанії в додатковий час мінімально переграла Аргентину з рахунком 1:0.

У вирішальному поєдинку мундіалю Вінчич вилучив аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса, показавши йому другу жовту картку. Крім того, після перегляду VAR він скасував гол Іспанії через порушення правил з боку Мікеля Меріно проти Ніколаса Отаменді. Загалом на чемпіонаті світу словенець відпрацював чотири матчі.

Вінчич отримав статус арбітра ФІФА у 2010 році та працював на низці найпрестижніших міжнародних фіналів. У 2022 році він судив фінал Ліги Європи між Айнтрахтом і Рейнджерс, а у 2024-му обслуговував фінал Ліги чемпіонів, у якому Реал переміг Боруссію Дортмунд.