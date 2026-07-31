Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Інфантіно може залишити посаду президента ФІФА

За інформацією журналіста Ромена Моліни, глава ФІФА втратив контроль над організацією та готується до відставки.

Іфантіно, gettyimages

Президент ФІФА Джанні Інфантіно може найближчим часом залишити свою посаду. Про це повідомив французький журналіст-розслідувач Ромен Моліна.



За інформацією джерела, Інфантіно повністю втратив контроль над ФІФА, а всередині організації тривають серйозні процеси, які можуть завершитися його відставкою. Моліна стверджує, що нинішній очільник світового футболу вже готується до можливого завершення своєї роботи на посаді президента ФІФА.



Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від ФІФА або самого Джанні Інфантіно немає. Ситуація продовжує розвиватися.