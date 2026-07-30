Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Бразилії поділився враженнями про виступи на турнірі.

Національна збірна Бразилії на чемпіонаті світу-2026 зуміла дістатись до 1/8 фіналу, після чого вилетіла з турніру через поразку від Норвегії (1:2).

Головний тренер "пентакампеонів" Карло Анчелотті в нещодавньому інтерв’ю розповів про враження від того матчу.

"Я думаю, що ми програли свій успіх на чемпіонаті світу під час перерви на гідратацію проти Норвегії.

Чому? Тому що до цього моменту команда контролювала гру. Також правда, що Норвегія багато володіла м'ячем на своїй половині поля, вони згодом грали так само й проти Англії. Вони контролювали гру і могли виграти.

Саме в цьому, можливо, була моя помилка, я думав, що команда втратила контроль над грою, хоча цього не сталось.

Я зробив кілька змін, а потім у нас виникла проблема з голом Ерлінга Голанда", — заявив італійський фахівець.