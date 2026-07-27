Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Франції виграв Золоту бутсу, проте зізнався, що індивідуальна нагорода не здатна затьмарити розчарування від втрати головного трофею.

Зірковий нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до вболівальників після завершення цьогорічного чемпіонату світу. У своєму емоційному дописі в соціальних мережах форвард підсумував виступ команди, подякував партнерам та прокоментував відхід багаторічного наставника Дідьє Дешама.

На турнірі в США Мбаппе продемонстрував феноменальну результативність. Він здобув звання найкращого бомбардира, відзначившись 10 забитими м'ячами у 8 поєдинках. До його активу увійшли розкішні дублі у матчах проти Сенегалу, Іраку, Швеції, а також у видовищному втішному фіналі за третє місце проти Англії , який завершився поразкою французів з рахунком 6-4.

Франція, будучи одним із головних фаворитів мундіалю, впевнено виграла свою групу та пройшла стадії плейоф. Однак у півфінальному протистоянні в Далласі Ле Бле поступилися майбутнім чемпіонам світу — збірній Іспанії (2-0).

"Ми не привезли додому трофей. Це боляче, і болітиме ще деякий час. Я пишаюся тим, що виграв Золотий бутсу, але це мало б набагато більше значення, якби поруч був Кубок світу. Ми віддали цій історії все, і цим можемо пишатися", — зізнався Мбаппе у своєму Instagram.

Окрему частину свого звернення Мбаппе присвятив партнерам по команді. Він наголосив, що його забиті голи — це результат спільної роботи на полі: постійних забігань, своєчасних передач та незламного командного духу.

Капітан також віддав шану Дідьє Дешаму, який цього місяця залишив посаду головного тренера після 14 років керування збірною. Мбаппе подякував не лише наставнику, а й усьому персоналу — від фізіотерапевтів до кухарів і водіїв, без яких успішний виступ на турнірі був би неможливим. Наразі очікується, що вакантну посаду головного тренера обійме легендарний Зінедін Зідан.

Для 27-річного Кіліана Мбаппе це був уже третій чемпіонат світу, але перший у статусі капітана національної збірної. Після тріумфу 2018 року та гіркої поразки у фіналі 2022-го, новий досвід лідерства став для нього особливою гордістю.

Тепер нападник повертається до тренувального табору мадридського Реала для підготовки до сезону 2026-27. Водночас оновлена збірна Франції розпочне підготовку до осінніх матчів Ліги націй УЄФА.

Свій допис Мбаппе завершив обіцянкою для мільйонів прихильників: "Цей чемпіонат світу завершився, але історія триває. Наша спільна подорож ще далеко не закінчена".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Неймар вступив у конфлікт із партнерами по Сантосу після матчу з Шапекоенсе.