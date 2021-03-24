ЧМ-2022. Отбор
Завершились матчи отбора к ЧМ-2022.
Португалия - Азербайджан, getty images
24 марта 2021, 23:49
В рамках отбора к чемпионату мира-2022 завершились еще два поединка.
Сборная Португалии дома минимально обыграла Азербайджан (1:0).
На 36-й минуте португальцы вышли вперед. После подачи с правого фланга вратарь Азербайджана неуверенно сыграл на выходе, мяч попал в Медведева и залетел в ворота.
Отметим, что за сборную Азербайджана дебютировал форвард Миная Анатолий Нуриев.
Португалия — Азербайджан 1:0
Гол: Медведев (АГ), 36
Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва, Рубен Невеш, Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.
Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов, Медведев, Эмрели, Горбани.
Предупреждения
: Эмрели, Бруну Фернандеш.
Сербия в домашних стенах в тяжелом матче одолела Ирландию (3:2).
В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Гости вышли вперед усилиями Брауна, однако Влахович быстро счет сравнял.
Во втором тайме Митрович, который вышел на замену, оформил дубль. Сначала забил на 69-й, а после на 75-й минутах. Ирландцы сумели сделать счет 3:2 усилиями Коллинза, но на большее их не хватило.
Сербия - Ирландия 3:2
Голы: Влахович, 40, Митрович, 69, 75 — Браун, 18, Коллинз, 86
Сербия: Дмитрович, Младенович (Костич, 46), Павлович, Митрович, Гайич, Джуричич (Митрович, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачич (Максимович, 63), Миленкович, Влахович (Йович, 82).
Ирландия: Трэверс, Стивенс, Коулмэн, О`Ши, Доэрти, Браун (Коллинз, 79), Моламби (Хендрик, 61), Робинсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брэйди, 79), Коннолли (Лонг, 67).
Предупреждение: Павлович.