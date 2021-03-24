ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отбора к ЧМ-2022.

В рамках отбора к чемпионату мира-2022 завершились еще два поединка.

Сборная Португалии дома минимально обыграла Азербайджан (1:0).

На 36-й минуте португальцы вышли вперед. После подачи с правого фланга вратарь Азербайджана неуверенно сыграл на выходе, мяч попал в Медведева и залетел в ворота.

Отметим, что за сборную Азербайджана дебютировал форвард Миная Анатолий Нуриев.

Португалия — Азербайджан 1:0

Гол: Медведев (АГ), 36

Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва, Рубен Невеш, Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов, Медведев, Эмрели, Горбани.