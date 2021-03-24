ЧМ-2022. Отбор

Завершились три поединка отборочного этапа чемпионата мира-2022.

Хорватия в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата мира отправилась в гости к Словении и уступила с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке забил Ловрич на исходе трети первой половины игры.

Словения — Хорватия 1:0

Гол: Ловрич, 15

Словения: Облак — Мевля, Балковец, Стоянович, Блажич — Куртич, Ловрич (Байрич, 87), Иличич (Скубиц, 87), Бийол (Ветрих, 69) — Бохар (Чрнигой, 64), Шпорар (Крамер, 69).

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Баришич (Оршич, 46), Вида, Ловрен — Брозович, Модрич, Влашич (Будимир, 69), Ковачич (Пашалич, 83), Перишич — Крамарич (Брекало, 65).

Предупреждения: Куртич, Мевля — Баришич, Брозович, Врсалько, Вида, Будимир

Чехия, в свою очередь, гостила у Эстонии и добилась крайне убедительной победы со счетом 6:1.

Чехи пропустили первыми уже на 12-ой минуте, но затем отправили в ворота противника шесть мячей. Отдельного внимания достоин хет-трик Соучека.

Эстония — Чехия 2:6

Голы: Саппинен, 12, Аньер, 86 — Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56

Эстония: Аксалу — Пюрг, Лиландер, Паскочи, Поом — Антонов (Пури, 75), Эйгус, Васильев (Аньер, 73), Саппинен (Рооснупп, 88) - Аллику (Кирсс, 73), Ващук (Фролов, 82).

Чехия: Павленка — Кадержабек, Челюстка (Зима, 85), Кудела, Боржил — Дарида, Провод (Выдра, 65), Янкто (Масопуст, 65), Соучек, Барак (Пекхарт, 65) — Шик (Голеш, 79).

Россия же начинала отбор матче против сборной Мальты на выезде. Подопечные Черчесова открыли счете в середине первой половины игры и вскоре смогли увеличить преимущество в счете.

Во втором тайме Мальта отквитала один мяч, но Соболев под занавес встречи вернул своей команде преимущество в два мяча.

Мальта — Россия 1:3

Голы: Мбонг, 56 — Дзюба, 23, Фернандес, 35, Соболев, 90

Мальта: Бонелло — Шоу, Борг, Аджиус (Нвоко, 88), Камензули (Корбалан, 86) - Гийомье, Теума, Кристенсен (Пизани, 74), Дегабриэле (Мбонг, 46) — Монтебелло (Сатариано, 46), Мбонг.

Россия: Шунин — Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес — Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин — Дзюба (Соболев, 83).

Предупреждения: Корболан — Жемалетдинов