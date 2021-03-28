ЧМ-2022. Отбор

Завершился поединок квалификации ЧМ-2022.

В рамках отбора к чемпионату мира-2022 сборная Дании поиздевалась над сборной Молдовы.

Пять голов датчане забили еще в первом тайме. Дамсгорд оформил дубль и по разу отличились Дольберг, Ларсен и Йенсен.

Во втором тайме хозяева забили трижды. На 48-й минуте дубль на свой счет оформил Дольберг, также забил Сков, а под конец игры отличился Ингвартсен.

Дания - Молдова 8:0

Гол: Дольберг, 19, 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 82, Ингвартсен, 90

Дания: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Ларсен (Кьер, 78), Бойлесен, Шене (Эриксен, 77), Нергор (Йонссон, 65), Дамсгорд, Йенсен (Ингвартсен, 78), Ольсен (Сков, 46), Дольберг.

Молдова: Намашко, Епуряну, Армаш, Рябчук, Архирий (Болохан, 46), Ионицэ, Раца, Карп (Кожокарь, 54), Николэеску (Домашкан, 75), Плэтикэ (Йосипой, 54), Антонюк (Жардан, 46).

Предупреждение: Карп (18).