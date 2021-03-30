ЧМ-2022. Отбор

Завершились игры квалификации ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 в группе Н завершились еще два матча.

Сборная Словакии обыграла Россию при домашних трибунах (2:1).

Милан Шкриньяр счет открыл на 38-й минуте матча. Гости сумели восстановить паритет на табло на 71-й усилиями Фернандеша, но Словакия забила второй через три минуты. Автор гола — Мак.

Словакия - Россия 2:1

Голы: Шкриньяр, 38, Мак, 74 — Фернандеш, 71

Словакия: Куцьяк, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Косцелник, Громада (Грошовски, 61), Куцка, Мак (Дюриш, 76), Дуда, Шатка, Шранц.

Россия: Шунин, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Джикия, Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов, Дзюба, Громада.

Сборная Хорватии не оставила шансов Мальте (3:0).

Все голы были забиты во втором тайме. Открыл счет Перишич, второй мяч забил Модрич с пенальти, а третий — Брекало под конец игры.

Хорватия — Мальта 3:0

Голы: Перишич, 62, Модрич, 76, Брекало, 90

Хорватия: Ливакович, Вида, Мельняк (Баришич, 57), Чалета-Цар, Юранович, Влашич, Бадель (Модрич, 54), Пашалич (Брекало, 54), Ковачич, Оршич (Ловрич, 78), Будимир (Перишич, 54).

Мальта: Бонелло, Мбонг (Корбалан, 67), Борг (Мускат, 67), Пепе, Кристенсен (Гэмбин, 81), Шоу, Гийомье, Камензули, Теума, Пизани (Греч, 63), Сатариано (Нвоко, 46).

Предупреждение: Вида.