ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Франция и Босния и Герцеговина.

В рамках четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 сыграют наши соперники по группе: Франция и Босния и Герцеговина.

Дидье Дешам, после вылета в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии в серии послематчевых пенальти, решил пробовать привлечь в основной состав Жордана Верету и дать игровое время Тома Лемару в полузащите, в то время как Кунде и Динь сыграют по флангам защиты.

У Ивайло Петева наблюдаем появление на поле с первых минут, по сравнению с матчем мартовского цикла (0:1), Сушича на правом фланге полузащиты, а также Демировича в линии атаки.

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету, Погба, Лемар — Бензема, Гризманн, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Меньян, Дюбуа, Мартиаль, Диаби, Канте, Тчуамени, Зума, Коман, Ленгле, Эрнандес.



Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац — Демирович, Джеко.