ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Франция и Босния и Герцеговина.
Тома Лемар (справа), Getty Images
01 сентября 2021, 20:50
В рамках четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 сыграют наши соперники по группе: Франция и Босния и Герцеговина.
Дидье Дешам, после вылета в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии в серии послематчевых пенальти, решил пробовать привлечь в основной состав Жордана Верету и дать игровое время Тома Лемару в полузащите, в то время как Кунде и Динь сыграют по флангам защиты.
У Ивайло Петева наблюдаем появление на поле с первых минут, по сравнению с матчем мартовского цикла (0:1), Сушича на правом фланге полузащиты, а также Демировича в линии атаки.
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету, Погба, Лемар — Бензема, Гризманн, Мбаппе.
Запасные: Манданда, Меньян, Дюбуа, Мартиаль, Диаби, Канте, Тчуамени, Зума, Коман, Ленгле, Эрнандес.
Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Ковачевич, Крунич, Превляк, Гояк, Ципетич, Налич, Йовичич, Стеванович, Лончар.
Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац — Демирович, Джеко.
Матч Франция — Босния и Герцеговина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.