ЧМ-2022. Отбор

Football.ua представляет анонс поединка квалификации на ЧМ-2022 между сборными Швеции и Испании.

Сегодня, 2 сентября, в одном из самых интересных матчей четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 встретятся сборные Швеции и Испании.

Швеция — Испания

Четверг, 2 сентября, 21:45. Френдс Арена, Стокгольм. Энтони Тейлор (Англия) — главный арбитр встречи.

Сборные Швеции и Испании хорошо стартовали в квалификации мундиаля, который пройдет в Катаре, а также они свежи воспоминаниями друг о друге после недавнего матча в первом туре группового этапа Евро-2020 пару месяцев назад.

Швеция начала отборочную кампанию победой над Грузией (1:0), после чего была более уверенная победа над Косово (3:0).

Отлично стартовав в отборе, шведы в отличном настроении отправились на Евро-2020, где уже в стартовом туре расписали мировую с испанцами, что было им на руку. Затем две победы над Словакией (1:0) и Польши (3:2) благополучно провели шведов в плей-офф, где на первой стадии — в 1/8 финала их встретила Украина, которая в большинстве дожала команду Янне Андерссона в концовке овертаймов.

Несмотря на поражение от Украины, Швеция создала положительные впечатления на летнем турнире и теперь она желает успешно продолжить отборочную кампанию и со спокойной душой поехать в Катар.

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике стартовала в отборе на ЧМ-2022 с ничьи против Греции (1:1), после чего последовали две победы в матчах с Грузией (2:1) и Косово (3:1).

После таких вот результатов "фурия роха" отправилась на Евро-2020, где после вышеупомянутой ничьи со шведами, расписала еще одну ничью с поляками и поставила под угрозу свои шансы на плей-офф, однако после этого была отдушина в виде разгрома Словакии (5:0). В первых двух стадиях плей-офф испанцы с трудом прошли Хорватию в дополнительном времени, а затем Швейцарию в серии пенальти. Последней ступенькой на турнире для команды Луиса Энрике стала сборная Италии — будущий чемпион Европы, которой испанцы проиграли в серии пенальти.

Мягко сказать — с не очень яркой игрой Испания возвращается в квалификацию ЧМ-2022, где хочет продолжить побеждать, а может даже и изменить свой нудный русинок игры, который очень многим не пришелся по вкусу во время Евро-2020.

Если говорить о составах команд, то у шведов будет отсутствовать защитник Маркус Даниэльсон, который серьезно травмировал форварда сборной Украины Артема Беселина в матче Евро-2020 и получил прямую красную карточку. Возможно его заменит защитник Рейнджерса Филип Хеландер.

У Испании будет отсутствовать полузащитник Педри, получивший отдых после сумасшедшего сезона в свои 18 лет. По сравнению с Евро в заявке не оказалось травмированного Пау Торреса, а также Микеля Оярсабаля, Дани Ольмо, Тьяго Алькантары, Диего Льоренте и Фабиана Руиса.

Что касается личных встреч, то тут неплохое преимущество у Испании, на счету которой шесть побед над шведами, у которых лишь три триумфа над фурией рохой. Также было зафиксировано шесть ничьих. По статистике забитых и пропущенных мячей впереди испанцы со счетом 23:15.