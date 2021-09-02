ЧМ-2022. Отбор

Коллектив Янне Андерссона возглавил свою отборочную группу.

Сборные Швеции и Испании в новом тысячелетии, если и встречаются между собой, то на отдельно взятом промежутке в пару лет совершенно не хотят отпускать друг друга без достойного выяснения отношений. В период с 2008 по 2019-й год не было ни одного матча между "сине-желтыми" и "Фурией роха", однако отборочный цикл на чемпионат Европы-2020 вернул романтику в их отношения.

В итоге, команда Луиса Энрике обыграла оппонентов в первом матче спустя долгий перерыв (3:0), после чего сыграла вничью на их поле (1:1), и уже следом жребий европейского первенства вновь свел этих два коллектива на групповом этапе, но сильнейшего они тогда тоже не определили — 0:0. К тому же, когда стали известны результаты жеребьевки отбора на чемпионат мира, то всем почему-то стало смешно — Швеция и Испания были вынуждены встретиться вновь, однако их первая очная дуэль пришла лишь на четвертый тур. Как раз после Евро-2020.

Противостояние на Френдс Арене в пригороде Стокгольма на этот раз команды не стали долго приводить в надлежащий вид. Уже на пятой минуте гостям удалось провести широкий розыгрыш в завершающей фазе атаки, который увенчал наброс с левого фланга на дальний угол вратарской от Альбы, а с ударом в одно касание выступил Солер. Казалось, идеальный дебютный матч для молодого футболиста Валенсии неизбежен, однако практически следом он допустил результативную ошибку у собственной штрафной.

Шведы на старте поединка играли в незатейливый футбол с длинными передачами в надежде на способность своих форвардов цепляться за мячи, и как раз одна из таких передач была проиграла Бускетсу Исаком, однако форвард затем взял свое, когда Солер реши отыграть передачей назад на опытного партнера. Бускетс не подстроился, а атаковавший его оппонент оказался куда более ловким, в завершении пробил под правую штангу.

Отменное начало поединка, которое точно нравилось собравшейся на трибунах публике, команды так и не сумели должным образом поддержать в дальнейшем. Темп игры заметно упал по воле обеих сторон, и во всем объеме брака при передачах у центральной линии лишь редкие быстрые выпады Швеции хоть как-то разбавляли происходящее на поле. Еще было спорное падение Феррана на левом фланге чужой штрафной, но VAR так и не подсказал бригаде арбитров в поле изменить свое изначальное решение.

До перерыва команды запомнились лишь небольшой словесной перепалкой в центре поля и ударом Кулусевски с правого фланга штрафной перед перерывом, с которым ногами сумел справиться Симон. Деян был одним из наиболее заметных персонажей в составе своей команды в этот вечер, поэтому совершенно не удивил момент на старте второй половины матча, когда его прострел с левого фланга удалось ударом в ближний угол завершить Классону. С этого момента для Испании начались действительно тяжелые времена, так как соперники не давали разогнаться, но при этом риск пропустить ответный выпад все равно существовал.

Луис Энрике так и не придумал на скорую руку адекватного ответа для подобного стиля ведения игры со стороны оппонентов, поэтому Испания была вынуждена положиться лишь на активность вышедшего на замену Адама Траоре, но форвард свой единственный момент с ударом по воротам реализовать не сумел на 67-й минуте, после чего соперникам не составило труда подстроиться и под его темп игры. В целом, коллектив Яне Андерссона прочитал оппонентов вдоль и поперек, поэтому победил полностью заслуженно.

В следующем матче отбора сборная Швеции будет играть в гостях у Греции, а Испания дома сразится против Грузии.— Испания 2:1Исак, 6, Классон, 57 — Солер, 5Ольсен — Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон — Классон, К. Ульссон, Экдаль (Каюсте, 69), Форсберг (Сванберг 90+4) — Кулусевски (Квайсон, 85), Исак (Кисе Телин, 84).Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Альба — Коке (Льоренте, 75), Бускетс (Родри, 85), Солер (Мендес, 85) — Торрес, Мората (Сарабия, 75), Морено (Траоре, 64).Предупреждения: Кулусевски, Крафт — Альба, Бускетс.