ЧМ-2022. Отбор

Команда Сантуша не оставила шансов сопернику в отборе на ЧМ.

В рамках отбора на чемпионат мира-2020 сборная Португалии на выезде разгромила Азербайджан со счетом 0:3.

К поединку Португалия подходила в статусе второй команды в группе, а Азербайджан наравне с Ирландией — андердоги.

На 26 минуте счет был открыт. После хорошего паса от Бруну Фернандеша отличиться сумел Бернарду Силве. Спустя пять минут Андре Силва сумел удвоить преимущество гостей — ассистировал Диогу Жота.

Во втором тайме подопечные Фернанду Сантуша продолжили владеть инициативой. На 75 минуте в ворота Магомедалиева влетел третий мяч. Гол на счету Жоты.

Азербайджан — Португалия 0:3

Голы: Бернарду Силва, 26, Андре Силва, 31, Жота, 75

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).

Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Предупреждения: Пальинья, Алескеров, Горбани, Хагверди, Мендеш.