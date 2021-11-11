ЧМ-2022. Отбор
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11 ноября 2021, 22:55
Сборная Грузии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года неожиданно обыграла национальную команду Швеции со счетом 2:0.
Домашнюю победу грузинам над шведами принес оформленный дубль в исполнении нападающего Хвичи Кварацхелии, который отметился результативными ударами в середине второго тайма.
После семи туров Швеция находится на первом месте в группе В, имея в своем активе 15 набранных очков, а у Грузии — семь баллов после восьми игр и четвертая строчка.
Обзор матча:
Грузия — Швеция 2:0
Голы: Кварцахелия, 61, 78