ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Грузии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года неожиданно обыграла национальную команду Швеции со счетом 2:0.

Домашнюю победу грузинам над шведами принес оформленный дубль в исполнении нападающего Хвичи Кварацхелии, который отметился результативными ударами в середине второго тайма.

После семи туров Швеция находится на первом месте в группе В, имея в своем активе 15 набранных очков, а у Грузии — семь баллов после восьми игр и четвертая строчка.

Обзор матча:

Грузия — Швеция 2:0

Голы: Кварцахелия, 61, 78