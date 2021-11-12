ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Словакии на своем поле расписала мировую со Словенией (2:2) в поединке отборочного цикла ЧМ-2022.

Словенцы первыми открыли счет в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Зайц. В середине второй половины матча Дуда сравнял счет, но словенцы снова вышли вперед усилиями Мевли. И все же последнее слово было за словаками, где отметился Стрелец.

После девяти игр у Словакии и Словении по 11 набранных очков и третье и четвертое место соответственно.

Обзор матча:

Словакия — Словения 2:2

Голы: Дуда, 58, Стрелец, 74 — Зайц, 18, Мевля, 62