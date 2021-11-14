ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Швеции, которые сыграют в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Испания и Швеция в очном матче решат кто с первого места поедет на чемпионат мира-2022 из группы В.

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд.

Испания: Симон — Аспиликуэта, Лапорт, Торрес, Альба — Гави, Бускетс, Солер — Сарабия, Де Томас, Ольмо.

Запасные: Де Хеа, Гайя, Диас, Карвахаль, Коке, Льоренте, Мендес, Мерино, Мората, Родри, Родриго, Санчес.

Швеция: Ольсен — Крафт, Линделеф, Нильссон, Аугустинссон — Кулусевский, Экдаль, Ольссон, Форьсерг — Исак, Клаэссон.

Запасные: Дальберг, Олссон, Ибрагимович, Карлссон, Каюсте, Куайсон, Левицки, Милошевич, Нордфельдт, Сванберг, Сундгрен, Эрикссон.

Матч Испания — Швеция начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.