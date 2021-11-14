ЧМ-2022. Отбор

Впереди хавбека две легенды мадридского Реала.

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс вышел в старте национальной команды на матч против Швеции.

Для опорного хавбека этот поединок стал 133-м в составе "Фурии Рохи". Таким образом, Бускетс догнал своего нынешнего наставника в составе "блаугранас" Хави Эрнандеса.

😍 ¡¡ERES MUY GRANDE, CAPITÁN!!



👏🏻 Nuestro @5sergiob suma hoy 1⃣3⃣3⃣ partidos con la @SeFutbol igualando a Xavi Hernández y entrando en el TOP 3 de nuestra historia.



🗓️ ¡¡Una fecha para recordar, Sergio!!



🇪🇸 🆚 🇸🇪 | 0-0 | 7’ #VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/WOlGCKeXeg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2021

На втором месте находится легендарный экс-вратарь Реала Икер Касильяс, имея в своем активе 167 поединков. На первом месте — другая легенда "сливочных", а ныне футболист ПСЖ Серхио Рамос — 180 матчей в составе сборной Испании.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Испания — Швеция.