ЧМ-2022. Отбор
Впереди хавбека две легенды мадридского Реала.
серхио бускетс, getty images
14 ноября 2021, 22:23
Полузащитник Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс вышел в старте национальной команды на матч против Швеции.
Для опорного хавбека этот поединок стал 133-м в составе "Фурии Рохи". Таким образом, Бускетс догнал своего нынешнего наставника в составе "блаугранас" Хави Эрнандеса.
На втором месте находится легендарный экс-вратарь Реала Икер Касильяс, имея в своем активе 167 поединков. На первом месте — другая легенда "сливочных", а ныне футболист ПСЖ Серхио Рамос — 180 матчей в составе сборной Испании.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Испания — Швеция.