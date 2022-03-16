ЧМ-2022. Отбор

Янне Андерссон викликав 25 гравців на стикові матчі кваліфікації майбутнього мундіалю у Катарі.

У рамках півфінального матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року на національну збірну Швеції очікує очне протистояння з Чехією, що відбудеться 24 березня

Тренерський штаб Янне Андерссона визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до поєдинку із чехами.

Так, у стан головної команди Швеції виклик отримав не лише 40-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович, а й 19-річний талант Антоні Еланга з Манчестер Юнайтед, який раніше на міжнародному рівні виступав лише за молодіжні команди шведів.

Список гравців, викликаних до збірної Швеції:

Варто зазначити, що переможець протистояння Швеція – Чехія боротиметься за право зіграти у фінальній частині чемпіонату світу 2022 року зі збірною Польщі, яка потрапила безпосередньо у фінал стиків через дискфаліфікацію РФ.

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