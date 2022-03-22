ЧМ-2022. Отбор

Футболіст німецького Байєра отримав м’язове ушкодження.

Уже найближчим часом на збірну Чехії очікує надважливий гостьовий поєдинок проти Швеції в рамках першого раунду плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Однак, із великим жалем головний тренер "народної команди" Ярослав Шилглави був змушений констатувати, що ключовий нападник його колективу, гравець леверкузенського Байєра Патрік Шик, не матиме змоги взяти участь у прийдешній відповідальній грі.

"Він повернувся до тренувань лише тиждень тому, проте повноцінно працюватиме тільки найближчим часом через ушкодження. Для нас це дуже велика втрата", — сказав керманич під час свого останнього інтерв’ю.

Однак, Шилгави додатково зауважив, що ще буде мати розмову зі своїм підопічним відносно того, чи матиме він можливість долучитися до складу національної команди перед можливою товариською грою проти Польщі 29 березня.

Нагадаємо, що Патрік Шик, разом із португальцем Кріштіану Роналду, очолив рейтинг бомбардирів за підсумками минулорічного Євро-2020, а за свою кар’єру в збірній він загалом забив 17 голів у 33 зіграних матчах.

Матч Чехія — Швеція відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.