ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

Збірна Португалії у рамках кваліфікаційного матчу до чемпіонату світу-2022 прийме на своєму полі збірну Туреччини.

Португалія — Туреччина

Четвер, 24 березня, 21.45. Ештадіу Драгау, Порту. Головний арбітр зустрічі Даніель Зіберт (Німеччина).

Збірна Португалії в рамках групового етапу примудрилася поступитися першим місцем у квінтеті збірній Сербії, програвши у вирішальному матчі. Підопічні Сантуша вели по ходу зустрічі, але пропустили вирішальний гол на дев'яностій хвилині і тепер змушені будуть битися у стадії кваліфікації турніру.

Перше, що потрібно розуміти в ситуації, що склалася, або збірна Португалії, або збірна Італії залишаться за бортом турніру (а може й обидві). Але поки що не варто заглядати сильно вперед, адже на команду чекає непросте випробування Туреччиною. Турки не показують стабільного результату, але на окремо взятий матч завжди готові зібратися.

У груповій стадії турніру турецька команда протистояла Нідерландам та Норвегії у боротьбі за путівку. Незважаючи на досить добрий старт відбору, турки пропустили нідерландців уперед. Збірна Туреччини виграла три останні матчі, але суперники були досить скромні — Чорногорія, Гібралтар та Латвія.

Туреччина та Португалія зустрічалися між собою востаннє у рамках товариського поєдинку у 2012 році. Тоді турецька команда відсвяткувала перемогу з рахунком 3:1. На дубль Булута та автогол Пепе португальці відповіли голом Нані після пасу Роналду. Пепе, до речі, пропустить цю гру, його місце у складі зайняв Джало.

Орієнтовні склади:

Португалія: Патрисиу — Далот, Фонте, Джало, Геррейру — Б. Силва, Витинья, Моутиньо, Жота — Роналду, Фелиш

Туреччина: Чакир — Челик, Демирал, Союнджу, Эркин — Кекчу, Оздемир — Омюр, Чалханоглу, Актюроглу — Йилмаз

Не зіграють: Невеш, Лопеш, Канселу, Санчеш, Пепе