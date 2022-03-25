ЧМ-2022. Отбор

Цього разу шведам більше пощастило у додатковий час, ніж у літньому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти України.

Півфінальний поєдинок плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу між Швецією та Чехією трохи затягнувся, якщо порівнювати з рештою паралельних матчів цієї стадії.

Пояснення цьому вельми просте — на полі зустрілися абсолютно рівні за силою команди, які у упурній боротьбі не змогли визначити сильнішого за підсумками основного часу та вирушили грати овертайми.

У додаткових таймах також зберігалася рівновага як на табло, так і по грі, поки на 110 хвилині шведам не посміхнувся успіх. Гол Квайсона став переможним для збірної Швеції та фатальним для Чехії.

Тепер команда Андерссона готуватиметься до фінальної зустрічі зі збірною Польщі.

Швеція – Чехія 1:0

Гол: Квайсон, 110

Швеція: Ольсен – Ульссон (Бенгтссон, 62), Нільссон, Ліндельоф, Даніельссон – Форсберг (Еланга, 115), Екдаль (Сванберг, 72), Олссон (Чельстрьом, 107), Классон (Квайсон, 62) – Ісак (Хеландер, 115), Кулушевський

Чехія: Вацлік – Саділек (Сікора, 90+2), Голеш, Брабец, Зіма – Соучек, Барак (Крейчий, 90+2) – Янкто (Матею, 76), Гложек (Лінгр, 111), Масопуст (Гавел, 76) –Кухта (Пекгарт, 83)

Попередження: Нільссон, Классон, Екдаль, Олссон, Чельстрьом – Голеш, Зіма, Соучек, Матею