ЧМ-2022. Отбор

Представляємо вашій увазі анонс вирішального поєдинку у підгрупі В у відборі до ЧС-2022 між збірними Швеції та Польщі.

Збірна Польщі у рамках фінального матчу кваліфікації чемпіонату світу зіграє проти Швеції.

Польща — Швеція

Вівторок, 28 березня, 21:45. Стадіон Шльонскі, Хожув. Головний арбітр зустрічі: Даніеле Орсато (Італія).

Відбірковий цикл до Катару вийшов на фінішну пряму. Вже незабаром ми дізнаємося, хто складе компанію вже забронювавших квитки до посушливої країни команд. Перш за все, увага вболівальників прикута до баталій у зоні УЄФА.

Італія вже пролетіла повз ЧС, програвши Північній Македонії (0:1), тож може хтось інший теж зробить приємну несподіванку.

У підгрупі В Польща спочатку мала грати проти росії, але через дискваліфікацію останньої, як ви знаєте, автоматично потрапила до фіналу "стиків", де зустрінеться зі Швецією.

"Тре Крунур" в рівному протистоянні проти чвертьфіналіста останнього Євро Чехії зуміли вирвати перемогу у додатковий час, а саме на 110 хвилині, зусиллями Робіна Квайсона. Дуже "смачним" вийшов цей гол, обов'язково передивіться хайлайти, точно не пожалкуєте!

Важко виокремити однозначного фаворита у цій парі. До сих пір свіжа у пам'яті їхня зустріч на Євро-2020 у останньому турі групового етапу. Якщо хтось забув, тоді "Кадрі" вдалося втекти з 0:2 у процесі гри, але шведам таки вдалося вирвати перемогу після стрімкої контратаки завдяки Віктору Классену.

Підопічні Янне Андерссона не мають особливих втрат. Не зможе прийняти участь у грі центральний захисник Мартін Ульссон з Мальме, який травмувався у грі з Чехією, а також залізобетонний основний центрбек команди у відборі Людвіг Аугустінссон з Севільї.

У півфіналі проти чехів коуч "синьо-жовтих" компенсував його втрату Йоакімом Нільссеном з німецької Армінії, котрий склав пару із Віктором Лінделефом у центрі захисту.

В поляків все набагато серйозніше. Після товариського поєдинку із Шотландією, кошти з якого підуть на допомогу Україні, у польських ЗМІ появилися новини про пошкодження Кшиштофа Пьонтека. Додайте до цього невпевненість в тому, чи зіграє ще один форвард Аркадіуш Мілік, й маєте величезну проблему. Так, є Левандовскі, є Шиманські, але новий коуч "біло-червоних" Чеслав Міхневіч фактично лишається маневрів у лінії атаки.

Окрім того, не зіграють теж Кліх та Рибус, що теж не додає радості вболівальникам "Кадри".

Швеція дуже вдало грає саме проти Польщі (див. H2H), тож статистика говорить абсолютно не на користь останніх, але не варто теж завчасно підіймати білий флаг. Поляки мають дуже якісний та сильний склад, що може компенсувати тактичну дисципліну команди Андерссона.

Цікаво, чи повторять єврофеєрію обидві команди?

Орієнтовні склади:

Польща: Щенсни – Бєлік, Глік, Беднарек – Кеш, Криховяк, Модер, Зелінські, Пухач – Шиманські, Левандовскі

Тренер: Чеслав Міхневіч

Швеція: Ольсен – Даніельсон, Лінделеф, Нільссон, Бенгтссон – Классен, Екдаль, К. Ольссон, Форсберг – Кулусевскі, Ісак

Тренер: Янне Андерссон

Не зіграють/під питанням:

Давидович, Кліх, Мілік, Рибус – Аугустінссон, Ульссон

H2H (head to head):

+8=0-1 на користь Швеції. Найбільший рахунок у матчах між цими суперниками – 3:0 для "Тре Крунур".