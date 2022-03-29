ЧМ-2022. Отбор

Шотландський захисник поділився очікуваннями від важкого графіку цього літа.

Вимушені зміни у календарі плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022, пов’язані з початком чергового витку агресії проти України, зроблять графік нашої збірної та представників Шотландії, проти яких нам ще доведеться зіграти перенесений поєдинок, разом із матчами Ліги націй УЄФА у червні, просто нестерпним.

Захисник "тартанової армії" Ендрю Робертсон розповів про свої враження від майбутнього важкого розкладу офіційних поєдинків.

Суто з футбольної точки зору, я не думаю, що справедливо просити гравців зіграти шість ігор у червні, коли наша літня перерва і так скорочується через чемпіонат світу.

За останні кілька років багато було сказано про благополуччя гравців, і я сподіваюся, що для очільників футболу це дійсно головне.

Усі повинні бути в рівних умовах, тому просити певних гравців мати лише два тижні відпочинку протягом усього року неприйнятно.

Сподіваюся, що рішення про ігри влітку було ухвалено з розумом. У будь-якому випадку, кожного моменту, коли Україна може зіграти, ми повинні грати проти неї. Неважливо, чи буде то вересень чи жовтень, чи в будь-який інший час. Це має відбутися на її умовах, а інші матчі можуть поступитися місцем нашій грі проти них.

Я завжди буду спиратися на власну позицію — це дуже великі навантаження після напруженого для всіх сезону, проте футбол є вторинним до того, що відбувається в Україні.

Усі гри в підсумку мають бути зіграні, буде їх чотири, чи більше. Проте позиція очільників футболу дивує. Чого вони говорять про початок червня, якщо календар уже заходить за 14 число?

Усі повернуться до своїх клубів десь на початку липня у цьому випадку. Шотландські футболісти пізніше, інші — раніше. Чемпіоншип узагалі стартує раніше за всіх. Ви пропонуєте хлопцям вісім чи дев’ять днів відпочинку за рік? Чи справедливо це? Сподіваюся, що думка футболістів буде хоч якось урахована", — заявив представник Шотландії та Ліверпуля.

Нагадаємо, що Робертсон повернеться до складу збірної на товариську гру проти Австрії 29 березня о 21:45, тоді як матч проти Польщі (1:1) пропускав через COVID-19.