ЧМ-2022. Отбор
29 марта 2022, 23:38
Дубль Бруну Фернандеша вивів Португалію до чемпіонату світу-2022
Колишні чемпіони Європи не залишили шансів супернику збірної України за минулорічним Євро-20202.
Португалія — Північна Македонія, Getty Images
29 марта 2022, 23:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія — Північна Македонія 2:0
Голи: Фернандеш, 32, 65
Португалія: Кошта — Канселу, Данілу, Пепе, Мендеш — Фернандеш (Нунєш, 88), Моутіньо (Вітінья, 90+1), Отавіо (Карвальо, 76) — Б. Сілва (Феліш, 87), Жота (Леау, 77), Роналду.
Північна Македонія: Дімітрієвські — С. Рістовські, Мусліу, Велковські, Аліоскі — Ельмас (Ніколов, 87), Барді, А. Адемі, Трайковські (Чурлінов, 59) — М. Рістовські (Міовські, 46), Костадінов (Ашковський, 76).
Попередження: Канселу — Мусліу, Аліоскі.