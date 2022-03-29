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Португалія — Північна Македонія 2:0
Голи: Фернандеш, 32, 65

Португалія: Кошта — Канселу, Данілу, Пепе, Мендеш — Фернандеш (Нунєш, 88), Моутіньо (Вітінья, 90+1), Отавіо (Карвальо, 76) — Б. Сілва (Феліш, 87), Жота (Леау, 77), Роналду.

Північна Македонія: Дімітрієвські — С. Рістовські, Мусліу, Велковські, Аліоскі — Ельмас (Ніколов, 87), Барді, А. Адемі, Трайковські (Чурлінов, 59) — М. Рістовські (Міовські, 46), Костадінов (Ашковський, 76).

Попередження: Канселу — Мусліу, Аліоскі.