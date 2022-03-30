ЧМ-2022. Отбор

Футболіст оцінив поєдинок проти Швеції.

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував перемогу над Швецією та вихід на чемпіонат світу-2022.

"У нас було багато проблем до матчу. Багато гравців мали травми, включаючи мене – у мене була проблема з коліном. Ми страждали, проте зараз можемо відсвяткувати. Ми вийшли на чемпіонат світу, я пишаюсь і щасливий.

Було дуже складно бити пенальті. Я маю на увазі цей тиск. Попри те що я мав багато пенальті протягом кар’єри, цей удар був важким. Я знав, як багато людей спостерігають за мною у цей момент, знав, що цей момент має велике значення. Складно сфокусуватись на м’ячу у такі миті, але я впорався", — сказав Левандовські.

Роберт Левандовські став автором першого голу у поєдинку. Другий м'яч на свій рахунок записав Зелінські.