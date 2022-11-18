Серби провели контрольний матч напередодні чемпіонату світу.
Збірна Сербії, getty images
18 листопада 2022, 19:45
Збірна Сербії в рамках товариського матчу грала проти Бахрейну та здобула перемогу з рахунком 5:1.
Серби відкрили рахунок завдяки точному удару Душана Тадіча, на що швидко відповів Хілаль. У другій половині гри гості забили ще чотири м'ячі — зусиллями Тадіча, Влаховича, Джурічича та Йовіча.
Бахрейн — Сербія 1:5
Голи: Хілаль, 15 — Тадіч, 8, 50, Влахович, 51, Джурічич, 87, Йович, 89
Нагадаємо, що збірна Сербії зіграє на груповій стадії чемпіонату світу проти Камеруну, Бразилією та Швейцарією.