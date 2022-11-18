ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Катар та Еквадор обслуговуватиме італієць.

У рамках матчу-відкриття чемпіонату світу-2022 збірна Катара зіграє проти збірної Еквадора.

Італійський арбітр Даніеле Орсато призначений головним на цю гру. Його помічники поки що невідомі.

Орсато є єдиним італійським арбітром на цьому Чемпіонаті світу. Це буде його перший досвід роботи на мундіалі. До цього він працював на ЄВРО-2020.

Також додамо, що Орсато у 2020 був визнаний найкращим арбітром року за версією IFFHS.

Матч між Катаром та Еквадором відбудеться після церемонії відкриття на стадіоні Аль-Бейт в Аль-Хорі о 18:00.