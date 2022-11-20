ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На господарів турніру чекає перший матч групового раунду.

У матчі-відкритті чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна господарів турніру в Ель-Хауре зіграє проти Еквадору.

Претенденти на боротьбу за вихід до наступного раунду спробують заробити перші очки раніше, аніж на наступний день це запланували два фаворити квартету A — Сенегал та Нідерланди.

Онлайн-трансляція матчу Катар — Еквадор:

За версією букмекерів, фаворитом матчу є південноамериканська команда. Так, на перемогу Еквадору можна поставити з коефіцієнтом 2,28, а успіх Катару оцінюється в 3,70. Нічийний результат з коефіцієнтом — 3,15.

Нагадаємо, матч Катар — Еквадор відбудеться 20 листопада о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.