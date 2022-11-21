ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі склади команд на матч ЧС-2022.

У рамках першого матчу групи А збірна Нідерландів зіграє проти збірної Сенегалу.

Головні тренери команд Аліу Сіссе та Луї ван Гал вже визначились зі стартовими складами на гру.

Відзначимо досить несподіваний вибір ван Гала, який вирішив довірити місце у воротах 28-річному Андрісу Нопперту з Херенвена. Для нього це буде дебютна гра за Нідерланди.

До вашої уваги стартові склади команд:

Сенегал: Менді — Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло — Гує, Сенді, Куяте, Діатта, Сарр — Діа.

Запасні: Гоміс, Дьєнг, Гує, Джексон, Дьєдіу, Дьєнг, Лум, Менді, Нам, Ндіає І. Ндіає М, Сарр, Сісс, Якобс

Нідерланди: Нопперт — Блінд, Аке, ван Дейк, де Лігт, Думфріс — Де Йонг, Бергейс, Бергвейн — Янссен, Гакпо.

Запасні: Бейлов, Пасвер, Вегхорст, де Йонг, Депай, де Рон, Классен, Копмейнерс, Ланг, Маласія, Сімонс, Тейлор, Тімбер, Фрімпонг.

Матч між Сенегалом та Нідерландами розпочнеться о 18:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією спостерігай на Football.ua.