ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу 2022 року на нас чекає матч між збірними Уельсу та Ірану в рамках квартету B.

Група B 1 Англія 1 3 2 США 1 1 3 Уельс 1 1 4 Іран 1 0

Уельс — Іран

П'ятниця, 25 листопада, 12:00. Ер-Райян, стадіон Ахмед бин Али. Головний арбітр — Маріо Ескобар (Гватемала).

Після того, як Англія розгромила Іран, Уельс та США поділили очки між собою, зігравши внічию 1:1. Обидві команди непогано виглядали на полі, але все ж таки перевага була на боці американської команди, так що можна сказати, валлійцям пощастило. Перемога над Іраном може дати добрий шанс для команди Роберта Пейджа, щоб зачепитися за плей-офф. Але варто сказати, що Уельс здобув лише одну перемогу в останніх дев'яти матчах. Статистика річ уперта, але її треба переламати – чому б це не зробити в матчі проти Ірану?

Іран розгромно поступився Англії у першій грі, пропустивши шість м'ячів, але при цьому змогли двічі влучити у ворота свого суперника. У тому матчі дублем відзначився Мехді Таремі і саме він є головною загрозою для суперника в збірній Ірану. Також продовжує повертатися Сердар Азмун, який також додасть гостроти попереду. Іран не буде слабким суперником, але якщо перемога дістанеться саме йому, то сценарій у групі може розвернутися дуже цікавий.

Перед цією зустріччю Пейдж має приємний головний біль — чи випускати в стартовому складі Кіффера Мура, який непогано проявив себе в матчі проти США. Можливо будуть проблеми з Етаном Ампаду, який мав невелике пошкодження — у разі чого його може замінити Гаррі Вілсон. В Ірану вибув з турніру основний воротар Аліреза Бейранванд, якого замінив і замінятиме Хуссейн Хоссейні. Залишається питання: чи зіграє з перших хвилин Азмун?

За версією компанії GG.bet, Уельс — фаворит зустрічі: перемога команди з Британії оцінюється коефіцієнтом 2.19, вірогідність звитяги іранців — 3.91. Нічия оцінюється у коефіціент 3.16.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Між собою збірні Уельсу та Ірану провели лише один матч — він був товариським і закінчився перемогою валлійців з рахунком 1:0. Він був проведений далекого 1978 року.