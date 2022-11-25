У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Катару та Сенегалу у рамках квартету A.

Група A 1 Еквадор 1 3 2 Нідерланди 1 3 3 Катар 1 0 4 Сенегал 1 0



КАТАР — СЕНЕГАЛ

П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛИСТОПАДА, 15:00. ДОХА, СТАДІОН ЕЛЬ-ТУММАМА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО МАТЕУ ЛАОС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У матчі другого туру зійдуться команди, які у першому програли з ідентичним рахунком 0:2. Та які ж різні були ці поразки — абсолютно безвольний господар турніру, нездатний протиставити Еквадору нічого, та бойовий і цікавий навіть без Мане Сенегал, який лише на останніх хвилинах пропустив 2 м'ячі від значно зірковішої збірної Нідерландів.

Нема жодних сумнівів, що держава Катар як організатор турніру відчуває значно більший тиск, аніж збірна країни. Її доля цікавить лише місцевих уболівальників, які прекрасно розумію власну стелю. У тому числі якщо брати до уваги гру з Сенегалом — місцевий Аль-Садд не може стояти поруч із запасом Мілану, захистом Челсі (надійним, якщо говорити про Кулібалі) чи навіть прекрасним бомбардиром Салернітани.

Імпозантний Алліу Сіссе продовжує демонструвати свій тренерський рівень, а корінний барселонець Фелікс Санчес доводить, що каталонська кров — не гарантія вміння будувати красивий футбол. Тим паче, коли у тебе нема для цього потрібного людського матеріалу.

Інтрига матчу — чи заб'ють господарі турніру перший м'яч на домашньому Мундіалі. Втім, цей світовий форум вже подарував не одну сенсацію, тому перемога Катару не здивує. Та ми не будемо ризикувати і зробимо максимально прагматичний прогноз. Але так, катарці "свій" заб'ють. Якщо не зараз, то коли?!

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні саме африканська, а не азійська збірна. На перемогу збірної Сенегалу пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх господарів чемпіонату світу-2022 оцінюється у цифру 6.32. На нічию дається коефіціент 3.73.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Збірні Катару та Сенегалу не зустрічалися між собою жодного разу.

ПРОГНОЗ 1:3