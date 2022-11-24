ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник англійців відновився після травми.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт повідомив, що Гаррі Кейн зможе взяти участь у матчі проти збірної США.

"З Кейном все гаразд. Він деякий час працював окремо від загальної групи, але все гаразд зараз.

У середу він пройшов медичний огляд, все добре", — наводить слова Саутгейта ВВС.

Нагадаємо, що Кейн отримав травму у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 проти Ірану.

Матч Англія – США відбудеться 25 листопада о 21:00 за київським часом.