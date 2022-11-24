ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш був роздратований питанням журналіста ВВС.

Невдоволений Карлуш Кейруш зіткнувся з журналістом після того, як на прес-конференції перед матчем Вельс — Іран знову задавали питання про заворушення в Ірані. Коли сесія закінчилася, Кейруш підійшов до журналіста BBC і запитав:

"Чому ви не Ви не ставите Саутгейту таких питань?"

"Я розмовляю з вами. Зараз прес-конференція закінчилася та я хочу задати вам лише одне питання. Чи вважаєте ви, що справедливо ставити такі запитання й іншим тренерам? Це єдине, про що я хочу спитати. Чому б вам не запитати інших тренерів? Чому б вам не запитати Саутгейта: "Що ви думаєте про Англію, Сполучені Штати та вихід з Афганістану?".

Цікаво, що раніше Кейруш говорив про те, що він не має жодних проблем з тим, що футболістам задають політичні запитання.

Нагадаємо, в Ірані відбулися масові протести після смерті від рук поліції 22-річної жінки Махси Аміні, яку заарештували за нібито непристойне носіння хіджабу. Сотні людей загинули в результаті спроби держави придушити протести, а ще тисячі були затримані.

Ситуація викликала заклики до виключення Ірану з чемпіонату світу, а гравці команди не співали національний гімн перед грою з Англією (2:6) на знак солідарності з демонстрантами.