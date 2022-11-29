ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі склади команд.

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи A, у якому зіграють Еквадор та Сенегал.

Еквадор: Галіндес — Анхело Пресіадо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Франко, Груесо, Кайседо — Плата, Естрада, Валенсія.

Запасні: Рамірес, Домінгес, Арболеда, Сіфуентес, Пачо, Едуар Пресіадо, Ібарра, Арреага, Мена, Сармієнто, Паласіос, Реаско, Поросо, Родрігес.

Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло — Сісс, П. Гує — І. Ндіає, І. Гує, І. Сарр — Діа.

Запасні: С. Дьєнг, Гоміс, Ф. Менді, Сіссе, Джексон, Куяте, Лум-Ндіає, Балло-Туре, Діатта, П. Сарр, Дьєду, Ш. Дьєнг, Нам, Н. Менді, М. Ндіає.

Гра Еквадор — Сенегал почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на

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