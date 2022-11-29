ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу 29 листопада 2022, 16:45 Менді та Кулібалі — в основі Сенегалу на матч проти Еквадору Стали відомі склади команд. 29 листопада 2022, 16:45 Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи A, у якому зіграють Еквадор та Сенегал. Еквадор: Галіндес — Анхело Пресіадо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Франко, Груесо, Кайседо — Плата, Естрада, Валенсія. Запасні: Рамірес, Домінгес, Арболеда, Сіфуентес, Пачо, Едуар Пресіадо, Ібарра, Арреага, Мена, Сармієнто, Паласіос, Реаско, Поросо, Родрігес. Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло — Сісс, П. Гує — І. Ндіає, І. Гує, І. Сарр — Діа. Запасні: С. Дьєнг, Гоміс, Ф. Менді, Сіссе, Джексон, Куяте, Лум-Ндіає, Балло-Туре, Діатта, П. Сарр, Дьєду, Ш. Дьєнг, Нам, Н. Менді, М. Ндіає. Гра Еквадор — Сенегал почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua. Команди Еквадор Сенегал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте