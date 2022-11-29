ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Луї ван Гаала, прогнозовано, вийшла переможцем із зустрічі з аутсайдером.

У рамках завершального, третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022, збірна Нідерландів в Ель-Хаурі приймала команду-господарку змагання — Катар.

Якщо перед матчем з Катаром було все ясно — команда точно вже ні на що не претендувала, то збірній Нідерландів, аби вийти у плей-оф, потрібна була лише перемога. До цього хлопці ван Гаала здобули чотири очки у двох зустрічах, обігравши Сенегал та поділивши очки з Еквадором.

Нідерланди володіли ініціативою у першому таймі. Вже на першій хвилині Мемфіс Депай сам для себе приготував момент. Він відкрився у штрафному, підхопив м'яч, і сильно пробив під праву стійку — "круглий" пішов повз ворота.

Після цього нідерландські футболісти ще мали декілька можливостей і, все ж, забили гол. Сталося це на 26 хвилині. Коді Гакпо знайшов вільне місце у штрафному майданчику, отримав м'яч від Деві Классена та пробив під праву стійку воріт Баршама — 1:0.

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До кінця першого тайму ще були небезпечні моменти, зокрема і в Катару. Але Нідерланди теж грали обережно біля своїх воріт і рішуче біля воріт суперника. Депай міг подвоїти рахунок вже у додатковий час, проте його удар вийшов не дуже сильним — не таким, як хотів нападник Барселони.

Другий тайм розпочався з голу Нідерландів. І цей раз у центрі уваги був Френкі де Йонг. Півзахисник скористався неузгодженими діями в обороні збірної Катару, зайняв правильну позицію у штрафному та зробив усе так, як і було потрібно — прошив вже порожні ворота.

Після другого голу переможець гри вже був відомий. Тому головний тренер нідерландської команди провів декілька замін. На 68 Нідерланди забили третій. Бергейс, який вийшов на заміну, відзначився взяттям воріт, але арбітр передивлявся VAR. Гол не зарахували через те, що побачили гру рукою під час атаки.

Отже збірна Нідерландів займає перше місце у квартеті А з 7 очками в активі. Катар не заробив жодного залікового балу.

Нідерланди - Катар 2:0

Голи: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49

Нідерланди: Нопперт — Тімбер, ван Дейк, Аке, Дамфріс, Блінд — де Рон (Копмейнерс, 82), де Йонг (Тейлор, 86), Классен (Бергейс, 66) — Гакпо (Вегхорст, 82), Депай (Янссен, 66).

Катар: Баршам — Ахмед, Хассан, Хоухі, Педру, Мохаммад (Ходер, 85) — Аль-Хайдос (Ассадалла, 65), Мадібо (Будіаф, 65), Хатем (Алааелдін, 85) — Афіф, Альмоез (Мунтарі, 65).

Попередження: Аке.