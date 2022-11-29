ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершились усі матчі квартету.

Третій тур у квартеті А групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився.

Збірна Нідерландів з 7 очками посіла перше місце у групі. Друге місце в Сенегала, який заробив шість очок.

Завершують свою подорож на мундіалі збірна Еквадору — 4 бали, та команда-господарка турніру Катар — 0 очок.

Група A 1 Нідерланди 3 7 2 Сенегал 3 6 3 Еквадор 3 4 4 Катар 3 0

Відзначимо, що збірна Катару стала першою в історію мундіалів командою-господаркою, яка програла усі три матчі в групі.