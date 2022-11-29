Третій тур у квартеті А групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився.

Збірна Нідерландів з 7 очками посіла перше місце у групі. Друге місце в Сенегала, який заробив шість очок.

Завершують свою подорож на мундіалі збірна Еквадору — 4 бали, та команда-господарка турніру Катар — 0 очок.

Група A
1 Нідерланди Нідерланди 3 7
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Еквадор Еквадор 3 4
4 Катар Катар 3 0

 

Відзначимо, що збірна Катару стала першою в історію мундіалів командою-господаркою, яка програла усі три матчі в групі.