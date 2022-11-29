Завершились усі матчі квартету.
Гравець збірної Катару Ахмед, Getty Images
29 листопада 2022, 19:15
Третій тур у квартеті А групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився.
Збірна Нідерландів з 7 очками посіла перше місце у групі. Друге місце в Сенегала, який заробив шість очок.
Завершують свою подорож на мундіалі збірна Еквадору — 4 бали, та команда-господарка турніру Катар — 0 очок.
Відзначимо, що збірна Катару стала першою в історію мундіалів командою-господаркою, яка програла усі три матчі в групі.