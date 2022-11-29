Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи B, у якому зіграють Іран та США.
Сарджент та Веа, Getty Images
29 листопада 2022, 20:35
Збірні Ірану та США вирішуватимуть долю другої перепустки у плей-оф раунд чемпіонату світу-2022
Іран: Бейранванд — Резаеян, Маджид Хоссейні, Пураліганджі, Мохаммаді — Нуроллахі, Езатолагі, Хаджсафі — Голізадех, Азмун, Таремі.
Запасні: Хуссейн Хоссейні, Ніазманд, Абедзаде, Мохаррамі, Халілзадех, Джаханбакш, Ансаріфард, Амірі, Канаані, Годдос, Чешмі, Торабі, Карімі, Джалалі.
Запасні: Хорват, Джонсон, Рейна, Феррейра, Ааронсон, де ла Торре, Лонг, Морріс, Ролдан, Ш. Мур, Райт, Циммерман, Єдлін, Перрі-Акоста, Райт, Скаллі.
США: Тернер — Дест, Картер-Вікерс, Рім, Робінсон — Маккенні, Адамс, Муса — Веа, Саргент, Пулішич.
Гра Іран — США почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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