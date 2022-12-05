Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.
Квартет H виглядав напередодні Мундіалю найбільш рівним. Так, є виразний фаворит в особі португальців, проте Уругвай їхав на турнір вже без епохального Оскара Табареса, а Гана та Південна Корея, маючи якісних футболістів із топ-клубів Європи, були готовими дивувати. Втім, першими таки стали Роналду і компанія.
Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної Португалії та прогнозує її майбутнє.
Турнірна таблиця Групи H
|ГРУПА H
|1
|
|Португалія
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6
|
|2
|
|Південна Корея
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|
|3
|
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|
|4
|
|Гана
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
Вибір Жезуша: склад Португалії
Під час підготовки матеріалу представлення команд групи H ми прогнозували такий склад:
Кошта (Порту) — Канселу (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Данілу Перейра (Порту), Геррейру (Боруссія Дортмунд) — Невеш (Вулвергемптон), Карвалью (Бетіс) — Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Леау (Мілан) — Роналду (Манчестер Юнайтед)
В принципі, ми не були далекі від істини. Так, травмованого Перейру згодом підмінив Пепе, замість Геррейру з перших хвилин виходив Мендеш, яки у підсумку травмувався і сам. Рафаел Леау, як не дивно, не є гравцем стартового складу навіть попри феєрічні виступи у Мілані.
Цікавинка і несподіванка — використання Бруну Фернандеша у ролі правого вінгера. Але слід зазначити, що і там він блискуче виховує роль плеймейкера, а "відходи" до центру у виконанні хавбека МЮ є регулярними. Втім, прекрасно видно, що коли у вирі замін 28-річний футболіст повертається на рідну позицію, то у нього наче розправляються крила.
А ще слід зазначити, що багато ігрового часу отримує Жоау Фелікс. І дуже часто теж не на своїй рідній позиції, а ліворуч в атаці. Футболіст, який вже багато років отримує величезні аванси, потрошку починає виправдовувати довіру у збірній.
Загалом же Сантуш — не великий любитель сюрпризів. Але іноді його так і кортить назвати прихильником непопулярних рішень, які пояснити може тільки він. Крайній раціоналізм виливається у цілковитий нераціоналізм, але іноді й це дає плоди.
Експрес-аналіз гри збірної Португалії
Якщо коротко — гра суха і відверто непримітна. Збірну Португалію важко охарактеризувати якимсь красивими словом чи приписати певний стиль, як-от Іспанії, Бразилії чи хлопцям, які вже запакували валізи — німцям.
Як і на попередніх великих турнірах, Фернанду Сантуш ставить надійну гру в обороні і при цьому покладається на індивідуальну майстерність своїх футболістів попереду. В останньому випадку мова завжди йде про Роналду, але якщо брати даний склад, то ще й про Бруну, Бернарду Сілву, Фелікса та джокера у вигляді Леау.
Втім, у португальців є якість, котрої дуже часто бракує іншим топ-збірним. Команда Сантуша вміє терпіти з останніх сил, мучитися сама і мучити суперника, а згодом здобувати своє за рахунок характера. Коли подібна "опція" доповнюється ще й умінням гравців імпровізувати попереду, виходить прекрасний результат.
Загалом, ми вчергове бачимо топ-збірну з нетоповими підходами. Але одного разу це подарувало "європейським бразильцям" дещо дуже велике...
Найкращий та найгірший матч збірної Португалії
Команда Фернанду Сантуша провела 3 різні матчі — невиразний і переможний, в рази більш яскравий і теж переможний, а також абсолютно незрозумілий і програний без мотивації.
Португалія — Гана 3:2
Голи: Роналду, 65, пен; Фелікс, 78; Леау, 80 — Андре Аю, 73; Букарі, 89
Це перший. І він не потрапляє ні під критерій найгіршого, ні під критерій найкращого.
У матчі з Ганою португальці не продемонстрували нічого видовищного, а Сантуш вчергове отримав мільйони критичних слів на свою адресу. Мовляв, який тільки склад йому не подавай — все одно він не побудує футбол. Що вже казати — за нічийного рахунку Португалія забила з контратаки, що опосередковано може свідчити про більше бажання африканців здобути 3 пункти.
Португалія — Уругвай 2:0
Голи: Бруну Фернандеш, 54; 90+3, пен
Найкращий матч збірної Португалії на груповому етапі. Парадоксально, що саме протистояння з найстатуснішим із суперників дало нам можливість побачити поки найяскравішу версію команди Сантуша на цьому Мундіалі. І що дуже важливе: побачити Португалію, яка вміє, хоче і прагне грати першим номером.
Південна Корея — Португалія — 2:1
Голи: Кім Йон Гвон, 27; Хван Хі Чхан, 90+1 — Орта, 5
Найгірший матч команди Сантуша на груповому етапі. Демонстрація того, як не треба грати, коли у тебе майже нема мотивації. А ще того, що найближчий кадровий резерв може як забивати м'ячі, так і повністю провалюватися.
Найкращий гравець збірної Португалії групового етапу
Людина, яка у збірній виступає не на тій позиції, що у клубі, але приносить ще більше користі. Та і будемо чесні — на позиції правого вінгера 28-річний хавбек з'являється протягом матчів далеко не завжди і видно, що вимушено.
В обох іграх (у матчі третього туру Бруну не виходив) хавбек МЮ дарував своїй збірній результат. З Ганою це були асисти, з Уругваєм — вирішальні голи. Звісно, можна купу разів казати, що проти Кореї головною причиною невдачі Португалії була невмотивованість, але відсутність мозкового центру теж важко приховати. Власне, Португалія в останньому турі — це демонстрація того, наскільки багато втрачає ця команда за відсутності Фернандеша.
Бруну вносить краплинки прекрасного у прагматичний футбол Сантуш. Він, як і Бернанду Сілва, здатні зробити різницю у центрі, аби
Найкращий бомбардир та асистент збірної Португалії
Важко щось додати до попередньої тези. Збірна Португалії на груповому етапі забила 6 м'ячів, 2 з яких на рахунку Бруну Фернандеша (пенальті — власноруч зароблений), а ще 2 не були би можливими без його гольових передач. Хочеться обійтися без пафосу, але чомусь так і хочеться сказати, що на цьогорічному Мундіалі ми чи не вперше за останній час бачимо Португалію, де є футболіст, чиє значення на полі переважає значення Кріштіану Роналду.
Прогноз на плей-оф
Збірна Швейцарії — дуже якісна та організована команда. Цілком можливо, що проблеми "європейських бразильців" у плей-оф почнуться вже з неї. Тим паче, у "нейтралів" є прекрасний досвід відправки додому команди топ-рівня вже на у першому матчі на виліт — мова про Францію і минуле Євро.
Втім, ми будемо щодо португальців більш оптимістичні. Команда Жорже Жезуша подолає перший бар'єр, проте не зуміє обіграти іспанців на стадії 1/4.