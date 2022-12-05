ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Квартет H виглядав напередодні Мундіалю найбільш рівним. Так, є виразний фаворит в особі португальців, проте Уругвай їхав на турнір вже без епохального Оскара Табареса, а Гана та Південна Корея, маючи якісних футболістів із топ-клубів Європи, були готовими дивувати. Втім, першими таки стали Роналду і компанія.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної Португалії та прогнозує її майбутнє.

Турнірна таблиця Групи H

ГРУПА H 1 Португалія 3 2 0 1 6 4 2 6 2 Південна Корея 3 1 1 1 4 4 0 4 3 Уругвай 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Гана 3 1 0 2 5 7 -2 3

Вибір Жезуша: склад Португалії

Під час підготовки матеріалу представлення команд групи H ми прогнозували такий склад:

Кошта (Порту) — Канселу (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Данілу Перейра (Порту), Геррейру (Боруссія Дортмунд) — Невеш (Вулвергемптон), Карвалью (Бетіс) — Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Леау (Мілан) — Роналду (Манчестер Юнайтед)

В принципі, ми не були далекі від істини. Так, травмованого Перейру згодом підмінив Пепе, замість Геррейру з перших хвилин виходив Мендеш, яки у підсумку травмувався і сам. Рафаел Леау, як не дивно, не є гравцем стартового складу навіть попри феєрічні виступи у Мілані.

Цікавинка і несподіванка — використання Бруну Фернандеша у ролі правого вінгера. Але слід зазначити, що і там він блискуче виховує роль плеймейкера, а "відходи" до центру у виконанні хавбека МЮ є регулярними. Втім, прекрасно видно, що коли у вирі замін 28-річний футболіст повертається на рідну позицію, то у нього наче розправляються крила.

А ще слід зазначити, що багато ігрового часу отримує Жоау Фелікс. І дуже часто теж не на своїй рідній позиції, а ліворуч в атаці. Футболіст, який вже багато років отримує величезні аванси, потрошку починає виправдовувати довіру у збірній.

Загалом же Сантуш — не великий любитель сюрпризів. Але іноді його так і кортить назвати прихильником непопулярних рішень, які пояснити може тільки він. Крайній раціоналізм виливається у цілковитий нераціоналізм, але іноді й це дає плоди.

Експрес-аналіз гри збірної Португалії

Якщо коротко — гра суха і відверто непримітна. Збірну Португалію важко охарактеризувати якимсь красивими словом чи приписати певний стиль, як-от Іспанії, Бразилії чи хлопцям, які вже запакували валізи — німцям.

Як і на попередніх великих турнірах, Фернанду Сантуш ставить надійну гру в обороні і при цьому покладається на індивідуальну майстерність своїх футболістів попереду. В останньому випадку мова завжди йде про Роналду, але якщо брати даний склад, то ще й про Бруну, Бернарду Сілву, Фелікса та джокера у вигляді Леау.

Втім, у португальців є якість, котрої дуже часто бракує іншим топ-збірним. Команда Сантуша вміє терпіти з останніх сил, мучитися сама і мучити суперника, а згодом здобувати своє за рахунок характера. Коли подібна "опція" доповнюється ще й умінням гравців імпровізувати попереду, виходить прекрасний результат.

Загалом, ми вчергове бачимо топ-збірну з нетоповими підходами. Але одного разу це подарувало "європейським бразильцям" дещо дуже велике...

Найкращий та найгірший матч збірної Португалії

Команда Фернанду Сантуша провела 3 різні матчі — невиразний і переможний, в рази більш яскравий і теж переможний, а також абсолютно незрозумілий і програний без мотивації.

Португалія — Гана 3:2

Голи: Роналду, 65, пен; Фелікс, 78; Леау, 80 — Андре Аю, 73; Букарі, 89

Це перший. І він не потрапляє ні під критерій найгіршого, ні під критерій найкращого.

У матчі з Ганою португальці не продемонстрували нічого видовищного, а Сантуш вчергове отримав мільйони критичних слів на свою адресу. Мовляв, який тільки склад йому не подавай — все одно він не побудує футбол. Що вже казати — за нічийного рахунку Португалія забила з контратаки, що опосередковано може свідчити про більше бажання африканців здобути 3 пункти.

Португалія — Уругвай 2:0

Голи: Бруну Фернандеш, 54; 90+3, пен

Найкращий матч збірної Португалії на груповому етапі. Парадоксально, що саме протистояння з найстатуснішим із суперників дало нам можливість побачити поки найяскравішу версію команди Сантуша на цьому Мундіалі. І що дуже важливе: побачити Португалію, яка вміє, хоче і прагне грати першим номером.

Південна Корея — Португалія — 2:1

Голи: Кім Йон Гвон, 27; Хван Хі Чхан, 90+1 — Орта, 5

Найгірший матч команди Сантуша на груповому етапі. Демонстрація того, як не треба грати, коли у тебе майже нема мотивації. А ще того, що найближчий кадровий резерв може як забивати м'ячі, так і повністю провалюватися.

Найкращий гравець збірної Португалії групового етапу

Людина, яка у збірній виступає не на тій позиції, що у клубі, але приносить ще більше користі. Та і будемо чесні — на позиції правого вінгера 28-річний хавбек з'являється протягом матчів далеко не завжди і видно, що вимушено.

В обох іграх (у матчі третього туру Бруну не виходив) хавбек МЮ дарував своїй збірній результат. З Ганою це були асисти, з Уругваєм — вирішальні голи. Звісно, можна купу разів казати, що проти Кореї головною причиною невдачі Португалії була невмотивованість, але відсутність мозкового центру теж важко приховати. Власне, Португалія в останньому турі — це демонстрація того, наскільки багато втрачає ця команда за відсутності Фернандеша.

Бруну вносить краплинки прекрасного у прагматичний футбол Сантуш. Він, як і Бернанду Сілва, здатні зробити різницю у центрі, аби

Найкращий бомбардир та асистент збірної Португалії

Важко щось додати до попередньої тези. Збірна Португалії на груповому етапі забила 6 м'ячів, 2 з яких на рахунку Бруну Фернандеша (пенальті — власноруч зароблений), а ще 2 не були би можливими без його гольових передач. Хочеться обійтися без пафосу, але чомусь так і хочеться сказати, що на цьогорічному Мундіалі ми чи не вперше за останній час бачимо Португалію, де є футболіст, чиє значення на полі переважає значення Кріштіану Роналду.

Прогноз на плей-оф

Збірна Швейцарії — дуже якісна та організована команда. Цілком можливо, що проблеми "європейських бразильців" у плей-оф почнуться вже з неї. Тим паче, у "нейтралів" є прекрасний досвід відправки додому команди топ-рівня вже на у першому матчі на виліт — мова про Францію і минуле Євро.

Втім, ми будемо щодо португальців більш оптимістичні. Команда Жорже Жезуша подолає перший бар'єр, проте не зуміє обіграти іспанців на стадії 1/4.