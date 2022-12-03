ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Англії прокоментував прийдешній матч проти Сенегалу.

Збірна Англії виграла групу B на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, тож в 1/8 фіналу зустрінеться з другим місцем квартету A — Сенегалом.

Нападник "трьох левів" Джек Гріліш напередодні звітного протистояння розповів про власну роль у команді Гарета Саутгейта.

"Якщо ми завершуємо перший тайм унічию, то хлопці в роздягальні інколи підходять до мене та кажуть: "Готуйся, будеш нас рятувати". Це дійсно надихає й змушує відчувати себе потрібним команді.

Я би в будь-якому разі збрехав вам, якби сказав зараз, що мені подобається сидіти на лаві для запасних від самого початку гри. Проте я дуже поважаю партнерів по команді та нашого головного тренера. Мені здається, що неважливо, що та як робитиме Гарет Саутгейт, ним постійно будуть незадоволені вболівальники.

Однак він уже встиг проявити себе як блискучий фахівець, і гравці на лаві для запасних у нього користуються таким самим попитом та увагою, як і футболісти в стартовому складі.

Щодо мого святкування, присвяченого одному з хворих на ДЦП, то я роблю це не через якийсь там вплив та гайп, про що пишуть у соціальних мережах. Я зробив це тому, що відчуваю себе ототожненим із цим. А тому хлопцю, напевно, буде приємно повернутись до школи та бути популярним серед друзів. Мене так виховали й у мене є добре серце.

У мене є молодша сестра, яка постійно ходила на матчі з моєю участю, проте ніколи не бачила моєї гри. Це тому, що вона погано бачить через вади зору. Ми постійно зустрічаємось із нею після матчів, і я розповідаю їй, як саме зіграв. Вона розуміє, проте, на жаль, побачити на власні очі не може", — заявив англійський виконавець.

Матч Англія — Сенегал відбудеться 4 грудня, о 21:00.