ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

В кіперів було безліч роботи у цьому турі.

Третій тур групового етапу чемпіонату світу-2022 завершився, тому прийшов час підводити підсумки.

У топ-3 сейви увійшли спасіння Войцеха Щесни при пенальті з Аргентиною, сейв Кейлора Наваса за Коста Рику та інші.

Шедеври Рашфорда та Чавеса, порятунок від Хвана та Абубакара увійшли в топ-5 кращих голів 3-го туру ЧС.