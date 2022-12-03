ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу 03 грудня 2022, 22:26 Ще один перфоманс Щесни та інші: найкращі сейви 3 туру ЧС-2022 В кіперів було безліч роботи у цьому турі. Войцех Щесни відбив пенальті, Getty Images 03 грудня 2022, 22:26 Третій тур групового етапу чемпіонату світу-2022 завершився, тому прийшов час підводити підсумки. У топ-3 сейви увійшли спасіння Войцеха Щесни при пенальті з Аргентиною, сейв Кейлора Наваса за Коста Рику та інші. Шедеври Рашфорда та Чавеса, порятунок від Хвана та Абубакара увійшли в топ-5 кращих голів 3-го туру ЧС. Люди Кейлор Антоніо Навас Гамбоа Войцех Щесни Команди Коста-Рика Польща Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте