ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому зіграють Англія та Сенегал.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії зустрінеться із національною командою Сенегалу.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Райс, Гендерсон — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.

Запасні: Поуп, Рамсдейл, Гріліш, Тріпп’єр, Філліпс, Даєр, Коуді, Рашфорд, Александер-Арнольд, Маунт, Вілсон, Меддісон, Галлагер.



Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло — Сісс, Н. Менді — Діатта, І. Ндіає, І. Сарр — Діа.

Запасні: С. Дьєнг, Гоміс, Ф. Менді, Сіссе, Джексон, Лум-Ндіає, Балло-Туре, , П. Сарр, Дьєду, Ш. Дьєнг, Нам, П. Гує, М. Ндіає.

Гра Англія — Сенегал почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.